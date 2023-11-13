Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Федотов: что Дзюба себе позволяет? Судья не должен допускать такого поведения

Игорь Федотов: что Дзюба себе позволяет? Судья не должен допускать такого поведения
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Ахмат» (2:1).

«Неплохой матч для Кукуляка. Он старался, было много движения, в целом с управлением всё было нормально. На 16-й минуте не показал игроку «Локомотива» карточку за грубую игру, на 88-й — игроку «Ахмата». Но больше всего мне не понравился момент с Дзюбой: на 30-й минуте Артём начал ему пихать, а Кукуляк просто отрешённо стоял. Дзюбе надо было напихать в ответ, что он себе позволяет? Ты же судья, ты не должен допускать такого поведения. Потом же он показал карточку Артёму — и ничего. Мы видели, что Дзюба у него явно не здоровьем интересовался — такое неуважение от него надо пресекать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
«Такое неуважение от Дзюбы надо пресекать». Разбор судейства в 15-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Такое неуважение от Дзюбы надо пресекать». Разбор судейства в 15-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android