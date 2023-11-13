Защитник «Оренбурга» Гойкович прокомментировал поражение в матче с «Динамо»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович прокомментировал поражение в матче 15-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:2).

«Могу сказать, что «Динамо» победило заслуженно. Просто потому, что они использовали свои моменты. Во втором тайме у нас было три стопроцентных момента: у Марина, Обухова и меня. «Динамо» во втором тайме использовало свои моменты и выиграло», — сказал Гойкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После этого матча в активе «Динамо» стало 25 очков. Бело-голубые сравнялись по этому показателю с самарскими «Крыльями Советов» и ЦСКА. Подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» с 13 очками расположился на 13-й строчке.