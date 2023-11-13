Защитник «Оренбурга» Гойкович: куда пропал Печинин? Нужно спрашивать тренера

Футболист «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался об игроке клуба Кирилле Печенине. Ранее спортивный директор команды Дмитрий Андреев рассказал об отстранении футболиста из-за неподобающего поведения.

«Не знаю, куда пропал Печенин. Честно. Нужно спрашивать у директора и тренера. Конфликт? Просто решение тренера», — сказал Гойкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Печенин перебрался в «Оренбург» зимой 2022 года из белорусского «Руха» в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне Кирилл провёл за команду девять матчей во всех турнирах, где не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в € 700 тысяч.

После 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 команда Давида Деограсии занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.