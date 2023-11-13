Нигматуллин: «Спартак» вне топ-5 после 1-го круга — провал! Нужны кардинальные изменения

Бывший вратарь ЦСКА и «Локомотива» Руслан Нигматуллин заявил, что для «Спартака» нахождение вне топ-5 МИР Российской Премьер-Лиги после первого круга — провал!

«Для «Спартака» остаться вне топ-5 после первого круга — провал! Все болельщики, руководство и специалисты явно хотели бы видеть команду на другом месте в турнирной таблице. «Спартак» ещё может попасть в топ-3 по итогам сезона. Но для этого нужны какие-то решительные действия, кардинальные изменения. Возможно, стоит поменять главного тренера. Об этом уже не один раз говорилось. Команде нужен положительный стабильный результат. Абаскаль его пока что дать никак не может», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.