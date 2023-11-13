Игорь Федотов разобрал судейство в матче «Спартак» — «Ростов»

Бывший арбитр МИР РПЛ Игорь Федотов разобрал судейство Кирилла Левникова в матче «Спартак» — «Ростов» (2:1).

«Мало кто понял, что произошло на 45+3-й минуте. Мелёхин сбил Игнатова, но Левников дал принцип преимущества. Однако у Промеса случился офсайд — и Левников вернул фол в центр поля, дал штрафной в пользу «Спартака». Но он должен был показать жёлтую карточку Мелёхину и не дал её. Скорее всего, Левников просто потерял футболиста.

Вторая карточка, по которой у меня есть вопросы, — это фол Комличенко на 61-й минуте. Тот грубо сбил соперника, надо было не только давать штрафной, но и показывать карточку. Я не отношу такие моменты к управлению игрой, такие эпизоды нельзя не оценивать карточками. Что касается эпизода с рукой Литвинова, то Левников не видел момента из-за Комличенко. Это сложный момент. Хорошо, что вмешался Фисенко на VAR. Оценка за это не снижается. А на Мохеби, который поднимал руку, обращать внимание не стоит — он может делать что угодно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.