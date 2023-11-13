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В контракте Алонсо с «Байером» прописаны отступные для мадридского «Реала»

В контракте Алонсо с «Байером» прописаны отступные для мадридского «Реала»
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Соглашение испанского тренера Хаби Алонсо с «Байером» предусматривает отступные для мадридского «Реала». Об этом сообщает Spox.

По информации источника, в контракте специалиста указана точная сумма, после уплаты которой он может стать тренером «сливочных». Данная сумма варьируется в диапазоне от € 15 до € 18 млн и действует только для мадридского клуба.

Отмечается, что Алонсо не стал бы продлевать контракт с «аспириновыми» до 2026 года, если бы руководство немецкого клуба не согласилось на включение подобного пункта.

Ранее в СМИ появилась информация, что Алонсо является главным кандидатом на замену действующему тренеру мадридцев — Карло Анчелотти. Напомним, «Байер» под руководством испанского специалиста ни разу не проиграл в текущем сезоне (17 побед и одна ничья).

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