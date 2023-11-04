Мюллер: то, что Алонсо станет успешным тренером, было видно ещё при его игровой карьере

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о главном тренере леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.

«Хочу сделать комплимент «Байеру» и особенно моему старому коллеге Хаби Алонсо. Его команда играет не только в успешный, но и в привлекательный футбол. То, что у Хаби есть потенциал стать успешным тренером, было видно ещё во время его игровой карьеры. Он был очень хорошим коммуникатором, стратегом, а также страстным футболистом. Но игроком мирового класса его сделало то, что он умел сохранять хладнокровие. С одной стороны, я вижу, что в «Байере» есть футбольная радость, а с другой — тактическая дисциплина», — приводит слова Мюллера Sport.de.

Напомним, после девяти туров Бундеслиги команда Алонсо набрала 25 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу.