Игрок «Ювентуса» Локателли был отозван из сборной Италии из-за перелома ребра

Полузащитник туринского «Ювентуса» Мануэль Локателли был отозван из сборной Италии из-за перелома ребра.

«Локателли был отозван из состава сборной Италии после того, как тесты, проведённые в национальной команде, выявили перелом ребра с небольшим смещением. Он будет проводить терапию в Турине в течение нескольких дней, а потом вернётся в строй на основе состояния», — приводит сообщение пресс-службы клуба Calciomercato.

Мануэль получил травму в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Кальяри», где туринцы выиграли со счётом 2:1. В нынешнем сезоне Локателли сыграл за «Ювентус» 12 матчей в чемпионате, где отметился одним мячом и одной голевой передачей.

На данный момент «Ювентус» после 12 сыгранных матчей в Серии А располагается на второй строчке с 29 очками.