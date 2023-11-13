Первая лига: результаты матчей 18-го тура и турнирная таблица

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В понедельник, 13 ноября, матчем «Сокола» и тульского «Арсенала» завершился 18-й тур Мелбет Первой лиги.

Все результаты матчей 18-го тура Первой лиги:

«Волгарь» (Астрахань) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 1:2;

«Енисей» (Красноярск) — «Шинник» (Ярославль) — 4:1;

«Тюмень» — «Кубань» (Краснодар) — 3:0;

«Динамо» (Махачкала) — «СКА-Хабаровск» — 2:0;

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Алания» (Владикавказ) — 1:1;

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо» (Москва) — 0:0;

«Химки» — «Акрон» (Тольятти) — 2:2;

«Родина» (Москва) — «Черноморец» (Новороссийск) — 4:0;

«Сокол» (Саратов) — «Арсенал» (Тула) — 0:3.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Тюмень». Команда набрала 35 очков за 18 матчей. На втором месте располагается «Акрон» (34). На третьей строчке находится махачкалинское «Динамо» (34), на четвёртой — «Химки» (32).