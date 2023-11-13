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Шалимов: игра «Зенит» — «Краснодар» напоминала матчи топов в Серии А

Российский тренер Игорь Шалимов оценил игру 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1), сравнив его с матчами команд-лидеров итальянской Серии А.

«Краснодар» играл аккуратно, старался не ошибаться в центре поля, — понимая, что может последовать быстрая контратака. Максимально аккуратная игра без обрезов в центре поля. Единственный момент в первом тайме — когда бил Сперцян, но по воротам головой не попал.

Игра напоминала матчи топов в Серии А — тяжёлая, без моментов, очень осторожная.

Во втором тайме ситуация чуть поменялась. «Краснодар» классически взломал оборону «Зенита» — передача между линиями, открывание Кордобы, добивание Сперцяна. Очень здорово сыграли, я бы не винил «Зенит», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25 очков).