В. Березуцкий: много тусовался в клубах, стриптизы. В 24 года прекратил гулять и пить

Бывший игрок московского ЦСКА Василий Березуцкий заявил, что до 24 лет много тусовался в клубах.

«До встречи с Олей я очень любил московские клубы. Вообще любые клубы. До 24 лет тусовался очень много, какие-то стриптизы, ещё что-то. Ну ты молодой парень, богаче всех остальных молодых, плюс у тебя ещё не так много свободного времени, поэтому ты можешь гулять. В тот момент, когда я понял, что это мешает футболу, я всё это дело прекратил – и гулять, и пить. До 24 лет где-то это было. Ты, когда молодой, выпил много, с утра проснулся – у тебя голова болит? Нет. Потом всё хуже, хуже и хуже. Во время сезона вообще не пил после 24 лет. За 10 лет выпил в сезоне, может, 3-4 раза, да и то это был бокал вина или кружка пива», — сказал Березуцкий в выпуске YouTube-канала Nobel.