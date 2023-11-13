Аршавин: не понимаю переход Кузяева в «Гавр», «Зенит» намного круче

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о решении экс-полузащитника сине-бело-голубых Далера Кузяева перейти во французский «Гавр».

«Сильные футболисты должны стремиться в сильные клубы, в том числе и европейские, здесь вопросов нет. Просто не нужно уезжать «лишь бы в Европу». Я не вижу смысла уезжать в средний итальянский или английский клуб. Для чего? Ни денег, ни славы.

Что приобрёл тот же Миранчук? Даже я, находясь в «Арсенале», понимал, что всё равно первое место не выиграю. И мне как спортсмену… для чего я играю? Я привык играть в «Зените», потому что я могу что-то выиграть, но там я понимал, что точно ничего не выиграем. Пока я не оказался в «Арсенале», думал, что они рассчитывают на первое место.

Надо соизмерять свой уровень. Эти люди не готовы играть в топ-командах. Переход Кузяева во французский клуб для меня непонятен по-спортивному. Потому что «Зенит» намного круче, чем «Гавр».

Чего он там добьётся? Дай бог, пойдёт на повышение. Но, думаю, в топ-клуб он всё равно не попадёт.

Всё остальное, колупаться… Может, ему европейская жизнь больше нравится, потом он хочет остаться в Европе жить – это одно. Но с точки зрения спорта – я бы в его случае оставался в «Зените», – сказал Аршавин в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!».