Аршавин отреагировал на слова главы «Газпрома» Миллера про матч «Зенит» — «Краснодар»

Заместитель генерального директора «Зенита», а также бывший футболист сине-бело-голубых Андрей Аршавин прокомментировал слова председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера о матче между санкт-петербургским клубом и «Краснодаром» (1:1). Напомним, Миллер охарактеризовал игру следующим образом: «Лев прыгнул, Бык отскочил».

«Согласен ли я с фразой Миллера? Бык отскочил? По тому, как складывались последние 30 минут, – да. «Зенит» хорошо провёл эту игру и в концовке сделал максимум, чтобы победить.

Провёл хорошо эту игру «Краснодар», который не дал ничего сделать «Зениту» 60 минут? Мне кажется, результат закономерен. «Зенит» играл хорошо, не было же такого, что 60 минут «Краснодар» их «возил». «Зенит» старался справа, слева, где-то длинными передачами.

«Краснодар» на это тоже свои контраргументы приводил», — сказал Аршавин в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!».