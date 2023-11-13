Василий Березуцкий рассказал о жизни в Испании

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий в интервью журналисту Нобелю Арустамяну поведал о жизни в Испании.

«В Марбелье находимся уже месяцев восемь. Нравится это место. Сначала поехал в Барселону, потом в Марбелью. Марбелья лучше. Как минимум погодой зимой, едой, атмосферой. Здесь достаточно много людей из России, с кем можно пообщаться.

Юрия Палыча (Сёмина. — Прим. «Чемпионата») видел пару дней назад. Он кушал с внуком и повёз его играть в паддл. Кстати, Юрий Палыч потрясающе выглядит. Как обычно, сказал моей жене, что ему 57.

Собираюсь жить в Испании в ближайшие годы. Дети ходят здесь в школу. Постоянно отсюда лечу, когда занимаюсь какими-то делами. Это может быть Дубай, Европа. Я не уверен, что буду делать что-то в Испании. Сложный вопрос. Просто жить здесь буду. Испания очень нравится», — сказал Березуцкий в интервью на YouTube-канале NOBEL.