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Салах — второй в рейтинге лучших трансферов «Ливерпуля» в истории по версии FourFourTwo

Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших трансферов «Ливерпуля» за всю историю клуба. Первое место занял переход Кенни Далглиша из «Селтика» в 1977 году. На втором месте расположился трансфер Мохамеда Салаха из «Ромы» в 2017 году. Замкнул тройку переход Иана Раша из «Честер Сити» в 1980 году.

Топ 10 лучших трансферов в истории «Ливерпуля»:

1. Кенни Далглиш, из «Селтика» в 1977 году.

2. Мохамед Салах, из «Ромы» в 2017 году.

3. Иан Раш, из «Честер Сити» в 1980 году.

4. Кевин Киган, из «Сканторп Юнайтед» в 1971 году.

5. Грэм Сунесс, из «Мидлсбро» в 1978 году.

6. Джон Барнс, из «Уотфорда» в 1987 году.

7. Луис Суарес, из «Аякса» в 2011 году.

8. Роджер Хант, из «Стоктон Хит» в 1958 году.

9. Вирджил ван Дейк, из «Саутгемптона» в 2018 году.

10. Рон Йейтс, из «Данди Юнайтед» в 1961 году.