Салах — второй в рейтинге лучших трансферов «Ливерпуля» в истории по версии FourFourTwo

Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших трансферов «Ливерпуля» за всю историю клуба. Первое место занял переход Кенни Далглиша из «Селтика» в 1977 году. На втором месте расположился трансфер Мохамеда Салаха из «Ромы» в 2017 году. Замкнул тройку переход Иана Раша из «Честер Сити» в 1980 году.
Топ 10 лучших трансферов в истории «Ливерпуля»:
1. Кенни Далглиш, из «Селтика» в 1977 году.
2. Мохамед Салах, из «Ромы» в 2017 году.
3. Иан Раш, из «Честер Сити» в 1980 году.
4. Кевин Киган, из «Сканторп Юнайтед» в 1971 году.
5. Грэм Сунесс, из «Мидлсбро» в 1978 году.
6. Джон Барнс, из «Уотфорда» в 1987 году.
7. Луис Суарес, из «Аякса» в 2011 году.
8. Роджер Хант, из «Стоктон Хит» в 1958 году.
9. Вирджил ван Дейк, из «Саутгемптона» в 2018 году.
10. Рон Йейтс, из «Данди Юнайтед» в 1961 году.