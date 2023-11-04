Балотелли — 2-й худший трансфер в истории «Ливерпуля» по версии FourFourTwo, Воронин — 5-й

Новостно-статистический портал FourFourTwo представил десятку самых плохих трансферов в истории «Ливерпуля».
В первую пятёрку вошёл украинский форвард Андрей Воронин, которого англичане подписали свободным агентом летом 2007 года.
Возглавил рейтинг Пол Кончески, за которого «Фулхэм» в 2010 году получил € 4,2 млн.
10 самых плохих трансферов в истории «Ливерпуля» по версии FourFourTwo:
1. Пол Кончески – из «Фулхэма» (2010).
2. Марио Балотелли – из «Милана» (2014).
3. Энди Кэррол – из «Ньюкасла» (2011).
4. Эль Хаджи Диуф – из «Ланса» (2002).
5. Андрей Воронин – из «Байера» (2007).
6. Шон Данди – из «Карлсруэ» (1998).
7. Фабио Борини – из «Пармы» (2012).
8. Наби Кейта – из «Лейпцига» (2018).
9. Чарли Адам – из «Блэкпула» (2011).
10. Альберто Аквилани – из «Ромы» (2009).