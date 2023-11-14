Полузащитник «Ростова» Байрамян: в первую очередь надо не вылететь, а потом посмотрим

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о задачах клуба на оставшуюся часть сезона Российской Премьер-Лиги.

«Вы видите, на каком мы месте. Конечно, хотелось бы лучшего. Будем работать, чтобы быть выше. Для начала надо выполнить задачу минимум. Помните, что в том году Валерий Георгиевич тоже говорил, что в первую очередь надо не вылететь, а потом посмотрим», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после 15 туров РПЛ команда Валерия Карпина набрала 17 очков и на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата России «Ростов» сыграет с «Пари НН». Матч состоится 26 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.