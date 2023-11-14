Мората: не думал о переходе в саудовские клубы, хотя предложение было солидное

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората рассказал, что он не намеревался переходить в клубы из Саудовской Аравии, даже несмотря на то что они предлагали ему выгодный контракт.

«Я не думал о переходе в саудовские клубы. Это было большое предложение, но не на € 50 млн, как писали в прессе. Я захотел остаться в «Атлетико» для того, чтобы выигрывать здесь титулы. Также я не хотел терять своё место в испанской национальной команде», — приводит слова Мораты журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее испанский нападающий рассказывал, что главный тренер «матрасников» Диего Симеоне уговорил его не осуществлять переход в чемпионат Саудовской Аравии.

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