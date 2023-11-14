Игрок «Ростова» Евгений Чернов: о сборной даже думать не приходится. Имеем, что имеем

Защитник «Ростова» Евгений Чернов признался, что не думает о вызове в сборную России по футболу.

«Есть ли мотивация попасть в сборную? Об этом даже думать не приходится. Если ты профессиональный футболист, то ты выходишь и играешь — на такое внимание не обращаешь. Имеем, что имеем. С Карпиным об этом не говорили», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне 31-летний Чернов провёл 11 матчей за «Ростов» в рамках Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт одну результативную передачу. Жёлто-синие после первого круга РПЛ занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Следующий матч команда Валерия Карпина проведёт 26 ноября, когда в гости к «Ростову» пожалует «Пари НН».