Алонсо: Ивич установил свои правила в «Краснодаре». Менталитет команды изменился

Защитник «Краснодара» и сборной Парагвая Хуниор Алонсо рассказал, что привнёс в команду сербский главный тренер Владимир Ивич. По словам футболиста, специалист изменил менталитет команды.

«Безусловно, менталитет команды меняется. Новый тренер установил свои правила и изменил те вещи, которые в этом нуждались. В первую очередь это касается отдачи игроков и подхода к игре. Я видел определённые моменты, которые здесь происходили, возможно, в силу местных традиций или культуры. Допускаю, что кому-то из игроков методы тренера показались необычными, но для Европы это в порядке вещей. Благодаря этому игра и результаты команды существенно улучшились, и мы продолжаем придерживаться установленных правил», — рассказал Алонсо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.