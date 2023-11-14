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«Нигде в мире такого не видел». Ранджелович рассказал, что его впечатлило в РПЛ

«Нигде в мире такого не видел». Ранджелович рассказал, что его впечатлило в РПЛ
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Сербский полузащитник «Рубина» Лазар Ранджелович, ранее выступавший за «Урал», поделился впечатлениями от игры в чемпионате России. По его словам, он нигде в мире не видел настолько современных стадионов, как в РПЛ.

«Конечно, я бы хотел, чтобы «Рубин» стал чемпионом, но пока рано об этом говорить. Верю, что когда-нибудь мы снова выиграем РПЛ.

Как мне РПЛ? Тут хороший футбол, красивые стадионы. Нигде в мире не видел таких современных арен.

Екатеринбург — большой город, но он один из самых холодных в России. Мне впервые было так холодно зимой! Казань намного красивее Екатеринбурга: летом, когда была хорошая погода, посетил кремль. Сейчас я чувствую себя намного лучше, свободнее… Как дома!

Пробовал ли я местную кухню? Пока нет. Но мне все говорят о ней — я обязательно попробую!» — приводит слова Ранджеловича «Спорт-экспресс».

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