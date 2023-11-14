Защитник «Краснодара» Алонсо: мне тяжело психологически

Защитник «Краснодара» и сборной Парагвая Хуниор Алонсо рассказал, что его тяготит в России. Весной 2023 года Алонсо говорил, что посоветуется о будущем с женой, а через несколько месяцев заявлял, что не останется в России. Он признался, что испытывает психологические сложности, находясь вдали от семьи.

«Да, мы поговорили с семьёй, но две проблемы никуда не делись. Во-первых, они не могут быть со мной из-за того, что в Краснодар не летают самолёты. А международной школы, куда могли бы ходить два моих сына, в городе нет. Поэтому семья остаётся в Парагвае. Не скрою, психологически для меня это сложная ситуация. Кто-то спокойно воспринимает разлуку с родными, а мне — тяжело», — рассказал Алонсо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.