Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Краснодара» Алонсо: Халк немного рассказал мне о России

Защитник «Краснодара» Алонсо: Халк немного рассказал мне о России
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Краснодара» и сборной Парагвая Хуниор Алонсо назвал самых классных нападающих, с которыми ему доводилось играть.

«Мне посчастливилось поиграть с Карлосом Тевесом полтора года в «Бока». Вместе мы выигрывали чемпионат Аргентины. Естественно, Тевес — нападающий высочайшего уровня. Но среди моих партнёров в «Атлетико Минейро» были не менее классные форварды — такие как Диего Коста, Халк. Они тоже привнесли много в моё футбольное развитие.

Чем удивляли? Подходом к работе, профессионализмом и высочайшим уровнем. Даже в 35-36 лет Халк и Коста выделялись на общем фоне в чемпионате Бразилии. Перед моим переездом в «Краснодар» Халк немного рассказал о России, но без особенных деталей», — рассказал Алонсо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«Две проблемы никуда не делись». Что расстраивает в России нового лидера «Краснодара»
Эксклюзив
«Две проблемы никуда не делись». Что расстраивает в России нового лидера «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android