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Защитник Хуниор Алонсо назвал причины спада у «Краснодара» в конце первого круга РПЛ

Защитник Хуниор Алонсо назвал причины спада у «Краснодара» в конце первого круга РПЛ
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Защитник «Краснодара» и сборной Парагвая Хуниор Алонсо назвал причины спада у «быков» в конце первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. В трёх последних гостевых матчах «Краснодар» набрал всего два очка, однако сумел сохранить первую строчку в турнирной таблице.

«Тяжело на протяжении всего чемпионата поддерживать высокий уровень игры. Соперники тоже развиваются и прогрессируют. А у нас пошла серия матчей с сильными командами: ЦСКА, потом «Спартак» в Кубке. «Крылья Советов» в этом году прилично прибавили, «Зенит» на протяжении пяти последних лет становился чемпионом России. Естественно, на нашей игре сказывается множество факторов — травмы, усталость, перелёты, переезды», — рассказал Алонсо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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