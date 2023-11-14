Дешам не считает правильным решение тренера «ПСЖ» Энрике публично критиковать Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил несогласие с подходом наставника «ПСЖ» Луиса Энрике, который публично подверг критике нападающего парижского клуба Килиана Мбаппе после минувшего матча с «Реймсом» (3:0), в котором француз оформил хет-трик.

«Я не говорю, что слова Энрике неправильны с точки зрения коммуникации и управления. Я лишь говорю о том, что я бы поступил иначе. Подобное случается. В работе тренера происходят разные вещи. Каждый поступает так, как считает нужным. Я знаю, что мои игроки в курсе того, чего я от них жду. Если говорить о взаимодействии с футболистами через СМИ, то, опять-таки, каждый ведёт себя так, как считает правильным в текущий момент», — приводит слова Дешама Footmercato.