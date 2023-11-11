Тренер «ПСЖ» Энрике: я недоволен Килианом Мбаппе, у нас будет разговор на эту тему

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выразил недовольство игрой нападающего парижского клуба Килиана Мбаппе, который оформил хет-трик в минувшем матче чемпионата Франции с «Реймсом» (0:3).

«Сегодня я не очень доволен Килианом Мбаппе. Мне нечего сказать о голах. Он может помогать команде больше, другими способами. Килиан — игрок мирового класса, мы ждём большего. Сначала я поговорю с ним об этом в личной беседе», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн. Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года.