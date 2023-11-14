Алонсо: в большинстве матчей «Краснодар» играл лучше соперника — это прагматичный футбол?

Защитник «Краснодара» и сборной Парагвая Хуниор Алонсо прокомментировал мнение о том, что футбол «быков» стал более прагматичным. Футболист подчеркнул, что в большинстве матчей «Краснодар» играет лучше соперников.

«Я не знаю, как команда играла в прошлые годы, но мы достигли первого места в таблице, выдали рекордную для клуба серию без поражений. К сожалению, уступили в Москве ЦСКА, но по-прежнему остаёмся наверху. Если в большинстве случаев мы играли лучше соперника — это прагматичный футбол или какой? Я затрудняюсь сказать», — рассказал Алонсо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, первый круг РПЛ сезона-2023/2024 «Краснодар» завершил на первом месте, опережая «Зенит» на два очка.