Отец Кузяева отреагировал на критику Далера со стороны Аршавина

Адьям Кузяев, отец полузащитника французского «Гавра» Далера Кузяева, отреагировал на критику сына со стороны бывшего футболиста «Зенита» и «Арсенала» Андрея Аршавина.

«Андрей Аршавин — заслуженный футболист, у него своё видение, а у нашей семьи — своё. Каждый имеет право высказываться, мы уважаем его мнение, но в этой ситуации, конечно, стоило бы поддержать Далера и других наших ребят, которые уехали играть в Европу. Они представляют Россию! Мы благодарны «Зениту», но сын хотел попробовать новый и сильный чемпионат, чтобы поиграть против хороших соперников. Далер хотел проверить свой уровень — тут всё по-спортивному! Своим переходом почувствовал новые эмоции и уровень игры.

Последний матч между «Гавром» и «Монако» был же интересным! Два русских парня вышли друг против друга — даже во Франции об этом написали, а просмотрели матч свыше миллиона человек. Это же интересно, это же новые эмоции! Мы с Далером благодарны карельскому футболу, «Нефтехимику», «Ахмату» и «Зениту». В российском футболе мы прошли путь от любителей до высшей лиги и стали чемпионами. Появилась возможность [сыграть в Европе], сын взял себя в руки и решил попробовать», — приводит слова Адьяма Кузяева Sport24.

Далер Кузяев перебрался в «Гавр» прошлым летом. В нынешнем сезоне 30-летний хавбек провёл за французскую команду 12 матчей и забил два гола.