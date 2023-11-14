Марселино стал новым главным тренером «Вильярреала»

Испанский специалист Марселино Тораль, в минувшем сентябре покинувший пост наставника «Марселя», стал новым главным тренером испанского «Вильярреала».

«Вильярреал» и Марселино Гарсия Тораль достигли соглашения о том, что астуриец станет главным тренером «жёлтой субмарины» до 2026 года. Другими словами, специалист будет руководить командой до конца текущего сезона, а затем на протяжении ещё двух сезонов. Марселино проведёт свою первую тренировку сегодня в 10:30 по центральноевропейскому времени, а затем в 18:00 по центральноевропейскому времени на тренировочной площадке Хосе Мануэля Льяньесы», — сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, ранее испанский специалист уже тренировал «Вильярреал» с 2013 по 2016 год.

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