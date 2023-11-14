Защитник «Краснодара» Алонсо: Волкову нужно слушать советы тренера и опытных игроков

Защитник «Краснодара» и сборной Парагвая Хуниор Алонсо рассказал, как влился молодой Сергей Волков в оборону команды, которая в большинстве матчей состоит из южноамериканцев. По словам Алонсо, более опытные игроки пытаются помогать Волкову.

«Хорошо влился. Волков — молодой футболист. Ему ещё многому надо научиться, а мы ему в этом стараемся помочь. Важно, чтобы он продолжал слушать и воспринимать всё, что советуют тренер и опытные игроки.

На мой взгляд, в России достаточно хороших, физически крепких защитников. Это, опять-таки, связано с особенностями чемпионата. Всё-таки РПЛ отличается от испанской или бразильской лиг. Футбол здесь более силовой», — рассказал Алонсо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.