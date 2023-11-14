37-летний вратарь «Баварии» Нойер женился на 23-летней гандболистке Анике Биссель

37-летний голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер сыграл свадьбу с 23-летней гандболисткой Аникой Биссель. Об этом информирует Bild.

Сообщается, что свадьба спортсменов не была публичным мероприятием. Оно прошло в тесном семейном кругу. Также гандболистка сменила фамилию в профиле в своей социальной сети. Подчёркивается, что девушка ждёт ребёнка от вратаря мюнхенского клуба.

Напомним, информация о том, что Нойер находится в отношениях с Биссель появилась ещё в 2020 году.

Нойер защищает цвета «Баварии» с 2011 года, а до этого выступал за «Шальке-04», воспитанником которого является. В сборную Германии голкипер вызывается с 2009 года. Является чемпионом мира 2014 года. В конце октября нынешнего года Нойер восстановился после тяжёлой травмы и на текущий момент сыграл в пяти встречах во всех турнирах.