Диего Симеоне рассказал, кто из тренеров может стать его преемником в «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне назвал имена наставников, которых он хотел бы видеть на своём нынешнем посту в будущем.

«Кого я хотел бы видеть в «Атлетико» после себя? Очевидно, что кого-то из лучших. Клопп, Анчелотти, Почеттино – вот тренеры, которых я хотел бы видеть здесь.

С Карло у нас очень хорошие отношения. Мы не друзья, но отношения хорошие. Мы уважаем друг друга – вот правильное слово», – сказал Симеоне в интервью Cadena SER.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с конца 2011 года. Аргентинский специалист был самым высокооплачиваемым тренером мира. Под его руководством «матрасники» выиграли восемь трофеев.

На данный момент «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Матрасники» набрали 28 очков за 12 игр.