Тренер сборной Франции Дешам: в «Арсенале» Салиба расцветает и действует эффективно

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о разнице в игре защитника Вильяма Салибы за лондонский «Арсенал» и за национальную команду.

«Салиба выступает очень хорошо. В сборной он получил немного игрового времени, но, возможно, находился не в лучших условиях. Я не собираюсь сравнивать его с Юпамекано, но в «Арсенале» он не задаётся вопросом, будет он играть или нет. Когда он получает игровое время, то должен сказать себе: «Я должен сыграть хорошо». Иногда для этого требуется больше практики.

Мы говорим о молодом игроке. В «Арсенале» он расцветает и действует эффективно. Там много игроков на этой позиции. Может быть, ему нужно быть немного более уверенным в себе. У него есть всё необходимое, чтобы пройти этот этап», — приводит слова Дешама L`Equipe.