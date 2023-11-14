Дешам: если бы Жиру был не так хорош, то его не было бы в сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал вызов нападающего «Милана» Оливье Жиру в национальную команду.

«Почему я не могу обойтись без Жиру? Я и не пытаюсь без него обходиться, но если бы он был не так хорош, то его бы здесь не было. Одна из причин его приглашения – впечатляющие выступления в клубе. У него были физические проблемы, однако в последних матчах за «Милан» он забивал решающие голы», — приводит слова Дешама L`Equipe.

37-летний Жиру выступает за «Милан» с начала сезона-2021/2022. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 15 матчах, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость француза в € 4 млн.