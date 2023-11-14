Тренер «Слована» Вайсс отреагировал на слухи о возможном назначении в «Сочи»

Главный тренер братиславского «Слована» Владимир Вайсс отреагировал на слухи о возможном назначении в «Сочи».

«Меня могут пригласить на должность главного тренера «Сочи»? На данный момент не могу ответить на этот вопрос. Сейчас я работаю в «Словане» и пока сконцентрирован на работе в словацком клубе», — приводит слова Вайсса Metaratings.

Ранее спортивный комментатор Константин Генич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу» заявил, что «Сочи» может пригласить в команду словацкого тренера Вайсса.

На данный момент южан возглавляет Александр Точилин, который присоединился к клубу в сентябре 2023 года. «Сочи» после 15 сыгранных матчей в МИР РПЛ располагается на последней, 16-й строчке, набрав 10 очков.