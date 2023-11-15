«Челси» и «Ньюкасл» проявляют интерес к Рафинье

Вингер «Барселоны» Рафинья в летнее трансферное окно может стать игроком английского клуба. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство и тренерский штаб каталонцев больше не верят в целесообразность сотрудничества с бразильским футболистом. Если игрок в ближайшее время не наберёт необходимую форму, «сине-гранатовые» станут рассматривать поступающие предложения о трансфере.

Отмечается, что за подписание Рафиньи готовы побороться сразу два клуба — «Челси» и «Ньюкасл». При этом сам футболист не желает покидать «Барселону».

Рафинья выступает за «сине-гранатовых» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.