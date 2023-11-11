Игрок «Челси» Кайседо рассказал, как Энцо Фернандес убедил его перейти в лондонский клуб

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо рассказал, как телефонный разговор с хавбеком лондонского клуба Энцо Фернандесом убедил его перейти именно в стан «синих».

«Он один из лучших полузащитников в мире. Было очень приятно получить звонок от него. Это он убедил меня приехать сюда. Он сказал, что это отличный клуб, что в нём много молодых игроков, что здесь царит атмосфера сплочённости.

Мне всегда нравилось единство в команде. Я думаю, что если коллектив является сплочённым, то он может справиться с любой трудностью, с которой столкнётся, например, с давлением со стороны или чем-то другим. Это то, что побудило меня перейти сюда.

В настоящий момент мне нравится играть рядом с Энцо, в том числе на тренировках. Мы всегда вместе. Я очень счастлив и с каждым днём стараюсь становиться лучше для того, чтобы, как сказал Энцо, быть хорошим примером для всех остальных в клубе», — приводит слова Кайседо Daily Mail.

Напомним, перед тем, как минувшим летом перейти в «Челси», в СМИ появлялась информация, что Кайседо выбирает между переходом в лондонский клуб или в «Ливерпуль».