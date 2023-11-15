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Хоселу ответил на вопрос, играет ли «Реал» лучше «Барселоны»

Хоселу ответил на вопрос, играет ли «Реал» лучше «Барселоны»
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Нападающий «Реала» Хоселу оценил игру мадридской команды в сравнении с «Барселоной».

«Играет ли «Реал» лучше «Барселоны»? Мы говорим о совершенно разных командах. «Барселона» много владела мячом на старте сезона, а теперь играет по-другому, но продолжает побеждать», – приводит слова Хоселу Madrid Xtra.

Напомним, 33-летний Хоселу перешёл в «Реал» в начале июля этого года на правах аренды. Мадридцы смогут выкупить футболиста в конце сезона.

После 13 туров испанской Примеры «Реал» набрал 32 очка и занимает второе место в чемпионате. Возглавляет турнирную таблицу «Жирона», в активе которой 34 очка после 13 матчей. Замыкает тройку «Барселона» с 30 очками.

В следующем туре чемпионата Испании мадридский клуб сыграет с «Кадисом».

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