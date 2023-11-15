В «Ахмате» планируют расстаться с некоторыми игроками зимой

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев заявил о том, что некоторые игроки покинут команду в ближайшее зимнее трансферное окно.

«С некоторым футболистами в зимнюю дозаявочную компанию придётся расстаться. С теми людьми, которые, как мы считаем, помочь на сегодняшний день уже не могут. Зимой будем усиливаться. Кардинальных перемен не будет, но перемены будут. Они вполне нужны. В той ситуации, в которой мы находимся, перемены ожидаемы», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 15 туров Российской Премьер-Лиги грозненский клуб занимает 15-е место в таблице, набрав 12 очков.

«Ахмат» в начале сезона уволил главного тренера Сергея Ташуева, после чего назначил на этот пост Мирослава Ромащенко. При нём команда одержала четыре победы, три раза сыграла вничью и восемь раз проиграла.