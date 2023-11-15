Экс-игрок «МЮ» Валенсия высказался о 16-летнем эквадорце, которого купил «Челси»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Луис Антонио Валенсия высказался о 16-летнем Кендри Паэсе, которого подписал лондонский «Челси». Напомним, «аристократы» уже купили Паэса, но присоединиться к клубу он сможет только в 2026 году — по достижении 18 лет. Сейчас Паэс выступает за эквадорский клуб «Индепендьенте дель Валье». Накануне он получил вызов в национальную команду Эквадора.

«У меня была возможность увидеть Паэса на тренировках и в играх. Я думаю, что он умный игрок, его уровень становится всё выше и выше. Он должен продолжать наслаждаться этим, ведь ему всего 16 лет. На нем лежит ответственность, но он не должен позволять футболке сборной Эквадора тяготить его. Недавно он забил отличный гол в ворота Боливии. Он хорошо проявил себя в национальной команде. Это серьёзный перспективный игрок, который постоянно совершенствуется. Он играет за одну из лучших команд Эквадора, и там о нём заботятся. Я знаю, что люди, которые его окружают, очень хороши и идут в правильном направлении. Он должен оставаться скромным и продолжать думать о повышении своего уровня», — приводит слова Валенсии официальный сайт ФИФА.