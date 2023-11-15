Матвей Лукин: думаю, чемпионом станет ЦСКА. Мы догоним и обгоним «Зенит» с «Краснодаром»

Защитник ЦСКА и молодёжной сборной России Матвей Лукин считает, что армейская команда станет чемпионом РПЛ в сезоне-2023/2024. Футболист отметил характер ЦСКА и выразил уверенность, что красно-синие обойдут «Зенит» и «Краснодар» в турнирной таблице.

«Какой итог по первому кругу РПЛ? Какой-то неожиданности не было. Сейчас многие команды примерно равны по классу и таблица очень плотная. Поэтому каждый матч играется как финал. Разрыв между конкурентами одно-два очка, и важно выигрывать постоянно. Нынешний чемпионат очень интересный. На главное место выходит то, чтобы у команды был характер. У ЦСКА он есть.

Как оценю ЦСКА в первом круге? Это не моя задача. Сейчас для меня главное – развиваться. Мы будем делать всё возможное, чтобы подняться как можно выше. Для нас нет других мест, кроме первого. Считаю, что мы можем и первую строчку занять, и выиграть Кубок России.

Вся борьба впереди. До конца этой части чемпионата осталась ещё пара матчей. Потом мы проведём хорошие сборы, догоним и обгоним эти команды. Я думаю, что чемпионом станет ЦСКА», — приводит слова Лукина «Евро-Футбол.Ру».