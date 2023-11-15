«Арсенал» планирует подписать Дугласа Луиса из «Астон Виллы» в зимнее трансферное окно

«Арсенал» обозначил приоритетной трансферной целью на зимнее трансферное окно полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса. Об этом сообщает издание Mirror.

По информации источника, интерес к бразильскому хавбеку проявляет лично главный тренер «Арсенала» Микель Артета. С помощью 25-летнего полузащитника «канониры» планируют усилить состав команды на вторую часть сезона-2023/2024 с прицелом на борьбу за чемпионский титул. «Арсенал» интересовался Луисом и раньше, летом 2022-го лондонцы пытались переманить бразильца, но тогда «Астон Вилла» отказалась отпускать его.

В нынешнем сезоне 25-летний Дуглас провёл 12 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.