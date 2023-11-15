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Константин Зырянов отреагировал на отставку с поста главного тренера «Черноморца»

Константин Зырянов отреагировал на отставку с поста главного тренера «Черноморца»
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Российский тренер Константин Зырянов высказался об уходе из новороссийского «Черноморца».

«Моя отставка из «Черноморца» — решение руководства команды. Меня просто поблагодарили за работу. Наверное, они не удовлетворены игрой и результатом. В первую очередь результатами, потому что задачи у команды очень высокие, надо побеждать практически в каждом матче и бороться за высокие места, поэтому такой итог. Когда тебя назначают тренером, всегда нужно ждать, что когда-нибудь тебя уволят. Конечно, я ожидал, что это когда-то произойдёт, но случилось это сейчас.

Своё будущее сейчас не комментирую. Пока я закрываю дела в Новороссийске», — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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