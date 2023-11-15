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Источник: новым главным тренером «Черноморца» станет Вадим Гаранин

Источник: новым главным тренером «Черноморца» станет Вадим Гаранин
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Новым главным тренером новороссийского «Черноморца» будет российский специалист Вадим Гаранин. Об этом сообщил «Спорт-экспресс».

52-летний Вадим Гаранин на данный момент является ассистентом главного тренера калининградской «Балтики-БФУ», выступающей в Леон Второй лиге. Ранее он возглавлял «Сочи» и красноярский «Енисей».

Напомним, сегодня, 15 ноября, «Черноморец» на официальном сайте объявил, что Константин Зырянов покинул пост главного тренера новороссийского клуба. Он возглавлял команду с октября 2022 года.

«Черноморец» занимает 15-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 18 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Тюмень» — 35 очков.

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