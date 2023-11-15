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Андрей Мостовой ответил на вопрос, что будет, если сборная России не обыграет Кубу

Андрей Мостовой ответил на вопрос, что будет, если сборная России не обыграет Кубу
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Футболист сборной России Андрей Мостовой высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой Кубы. Встреча состоится в понедельник, 20 ноября, на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало игры — в 19:30 мск.

«Правда, что за пределами страны другой настрой? Игру с Кенией смотришь — она больше товарищеская. На поле отеля мало народа было. Когда играешь дома, рядом близкие и больше мотивации. Родные стены, и хочется больше выкладываться.

Уже меньше происходят обновления. Вызываются, так сказать, «старички». Не всегда складывается всё гладко. Что будет, если не обыграем Кубу? Жёсткая критика? Мы играем в России. Критика всегда есть. Думаю, что всё будет хорошо», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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