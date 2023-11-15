Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин: Соболев знает все требования. Сборной России нужен большой нападающий

Карпин: Соболев знает все требования. Сборной России нужен большой нападающий
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о вызове нападающего «Спартака» Александра Соболева в национальную команду на ноябрьский учебно-тренировочный сбор. Также он выделил четырёх кандидатов на место форварда сборной России, среди которых не упомянул Артёма Дзюбу.

«Он в сборной был и есть, знает все требования. Нужен большой нападающий. Говорим о четырёх нападающих — Чалов, Соболев, Тюкавин и Сергеев. Всех их вызывать не очень удобно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России стартовал 13 ноября на базе в Новогорске. 20 ноября команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч со сборной Кубы. Игра состоится в Волгограде.

Материалы по теме
Россия — Куба. Головин и Кузяев не допустят позора
Россия — Куба. Головин и Кузяев не допустят позора
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android