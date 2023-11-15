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Валерий Карпин оценил форму защитника «Краснодара» Волкова

Валерий Карпин оценил форму защитника «Краснодара» Волкова
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о форме защитника «Краснодара» Сергея Волкова.

«Форма Волкова после тренировки нравится. Ивич видит его каждый день. Может, у него другое мнение. У Волкова есть проблемы в обороне? В атаке — согласен, что есть, хорошо. Что в обороне плохо — не согласен. У каждого тренера есть своё мнение», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В понедельник, 20 ноября, россияне сыграют с национальной командой Кубы. Встреча состоится на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало игры — в 19:30 мск.

Напомним, в 2023 году сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1), Египтом U23 (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), а также обыграла Ирак (2:0) и Камерун (1:0). Единственное поражение — от команды Египта U23 (1:2).

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