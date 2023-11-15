Валерий Карпин отреагировал на возможное открытие аэропорта в Краснодаре

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал новости о возможном открытии аэропорта в Краснодаре. Ранее такая информация появилась в СМИ.

«В Краснодаре аэропорт могут открыть? Круто! На два часа меньше ехать. Не очень поможет, но прогресс. Спасибо!» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Режим временного ограничения полётов на юге России был введён с 24 февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция на Украине. Такая мера была обусловлена соображениями безопасности. На данный момент аэропорты закрыты в 11 городах: Краснодаре, Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону, Брянске, Воронеже, Белгороде, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте.