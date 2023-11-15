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Полузащитник Арбузов хочет уйти в аренду из ЦСКА в зимнее трансферное окно

Полузащитник Арбузов хочет уйти в аренду из ЦСКА в зимнее трансферное окно
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19-летний полузащитник ЦСКА Ярослав Арбузов в зимнее трансферное окно хочет покинуть клуб и уйти в аренду. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сторона игрока недовольна отсутствием игровой и тренировочной практики в основной команде ЦСКА и намерена уйти в аренду в зимнее трансферное окно. Сейчас идёт диалог с клубом. При этом сторона игрока не сомневается, что будет найден достойный вариант смены прописки», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, 19-летний Арбузов принял участие в четырёх матчах основной команды армейцев в текущем сезоне во всех турнирах. На счету полузащитника один гол в матче Кубка России. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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