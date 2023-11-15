«17 часов до Москвы и три рейса». Судья Иванов — о том, как добирался до Саудовской Аравии

Российский арбитр МИР РПЛ Сергей Иванов рассказал, как добирался на игру в Саудовской Аравии.

«На самом деле тяжёлая дорога. Коллеги в Европе сочувствовали нам раньше: сутки в пути — это же так долго. А я всегда отвечал им: Россия — большая страна, переезды и перелёты — часть нашей работы. Я с 25 лет живу в таком режиме. Бывало, прилетал с одного выезда на два часа домой, менял сумку и летел на следующий, уже международный. Иногда мне вещи вообще в аэропорт привозили: международный комплект формы отдал, российский взял — и поехал дальше работать.

А сейчас до Аравии добирался через Эмираты. В час ночи из Москвы стартовал в Дубай, оттуда — в Эр-Рияд и потом в Наджран, где непосредственно проходила игра. Это небольшой городок на границе с Йеменом.

Получилось только от Москвы три рейса (смеётся). А до этого ещё 17 часов на поезде ехал — аэропорт же в Ростове не работает. В четверг выехал и в пятницу вечером был на месте», — сказал Иванов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.